В США анонсировали поездку шефа Пентагона в Сингапур

Шеф Пентагона Пит Хегсет 28 мая отправится в Сингапур с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе американского оборонного ведомства.

«Во время своего визита он планирует встретиться с премьер-министром Сингапура и другими высокопоставленными сингапурскими чиновниками, созвать многостороннюю встречу своих коллег из Юго-Восточной Азии и принять участие в нескольких трехсторонних и многосторонних встречах», — говорится в сообщении.

4 мая портал Axios сообщал о планах Хегсета совершить свой первый рабочий визит в качестве министра обороны США в Израиль. Встречи с премьером страны Биньямином Нетаньяху, а также с министром обороны Исраэлем Кацем были запланированы на 12 мая.

9 мая газета The Jerusalem Post сообщила, что глава Пентагона отменил запланированную поездку в Израиль. Причины отмены визита не уточнялись.

Ранее стало известно, что Хегсет использовал 12 чатов в мессенджере Signal для нужд Пентагона.