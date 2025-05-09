Министр обороны США отменил запланированный визит в Израиль

Министр обороны США Пит Хегсет отменил запланированный на следующую неделю визит в Израиль. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Причины отмены визита не уточняются.

В начале мая портал Axios сообщал о планах Хегсета совершить свой первый рабочий визит в качестве министра обороны США в Израиль. Встречи с премьером страны Биньямином Нетаньяху, а также с министром обороны Исраэлем Кацем были запланированы на 12 мая, прямо перед поездкой президента Дональда Трампа на Ближний Восток.

В апреле Белый дом сообщил о намерении Трампа посетить ближневосточные страны с 13 по 16 мая. В частности, запланированы визиты в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

В январе Хегсет провел с лидером Израиля «ознакомительный» телефонный разговор, в котором они признали важность продвижения общих интересов. Минобороны США пообещало предоставить еврейскому государству все необходимые для самообороны ресурсы.

Ранее сообщалось, что Хегсет использовал 12 чатов в мессенджере Signal для нужд Пентагона.