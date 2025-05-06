Хегсет использовал несколько чатов в Signal для нужд Пентагона

Глава Пентагона Пит Хегсет использовал несколько чатов в мессенджере Signal для нужд ведомства. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Утверждается, что минимум в одном случае Хегсет использовал чат в Signal, чтобы попросить помощников проинформировать другие страны о военной операции. По данным WSJ, многие из чатов создал он сам, отправляя сообщения по незащищенной линии с личного телефона, находясь в Пентагоне.

В публикации отмечается, что иногда сообщения Хегсета исчезали из чатов, что является нарушением правил о ведении официальных записей.

Утром 21 апреля бывший глава пресс-службы министерства обороны США Джонатан Эллиот заявил, что Хегсет скоро может покинуть свой пост. По его словам, в американском военном ведомстве в последний месяц царит «тотальный хаос и полный беспорядок», который вызван скандалами с утечкой секретных данных и массовыми увольнениями.

Президент США Дональд Трамп выразил решительную поддержку кандидатуры Пита Хегсета на посту главы Пентагона. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, все военное ведомство «работает против» министра и тех изменений, которые он пытается проводить на посту.

Ранее представитель шефа Пентагона опроверг информацию об утечках секретных данных в чате Signal.