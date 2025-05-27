Песков: неопределенность от слов по дальнобойному оружию станет бременем для ЕС

Неопределенность, которую создали страны Европы на фоне заявлений по снятию ограничений на дальнобойное оружие для Киева, станет для европейцев бременем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Если они пытаются создать неопределенность, они сначала создадут неопределенность для себя, которая станет для них бременем. Посмотрим, смогут ли они унести это бремя», — сказал Песков, комментируя слова европейцев о том, что заявлениями по дальнобойному оружию они создают некоторую «стратегическую неопределенность» для России.

Также в интервью представитель Кремля заявил, что если решение о снятии ограничений на дальнобойное оружие было принято Европой, то оно является сразу несколькими шагами в сторону дополнительной конфронтации.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

На следующий день канцлер подчеркнул, что решение Европы об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия было принято еще «несколько месяцев назад».

Ранее в Германии усомнились, что визит Зеленского в ФРГ решит вопрос о поставках Taurus.