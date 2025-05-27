Песков прокомментировал лицемерие Запада насчет обстрелов

Песков заявил, что Запад поднимает шум только когда что-либо касается Украины

Запад поднимает шум и трубит во все трубы только в том случае, когда что-либо касается Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ни европейцы, ни американцы не хотят в упор замечать те удары беспилотников, которые ВСУ пытаются нанести по нам, <...> которые наносят по социальным объектам России. Но при этом если что-то касается Украины, то все трубят синхронизировано во все трубы», — подчеркнул Песков.

Также Дмитрий Песков в ходе брифинга отметил, что рассуждения о том, как на процессе переговоров по Украине отразится введение президентом США Дональдом Трампом новых санкций против России, вряд ли уместны.

26 мая Трамп раскритиковал действия российского лидера Владимира Путина на Украине и заявил о возможном введении новых санкций против России. Заявление последовало после масштабных ударов российских войск по объектам на украинской территории.

При этом после разговора американского лидера с российским коллегой газета The New York Times (NYT) писала, что Трамп заявил об отсутствии планов по усилению санкционного давления на Россию.

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