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Песков прокомментировал лицемерие Запада насчет обстрелов

Песков заявил, что Запад поднимает шум только когда что-либо касается Украины
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Запад поднимает шум и трубит во все трубы только в том случае, когда что-либо касается Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ни европейцы, ни американцы не хотят в упор замечать те удары беспилотников, которые ВСУ пытаются нанести по нам, <...> которые наносят по социальным объектам России. Но при этом если что-то касается Украины, то все трубят синхронизировано во все трубы», — подчеркнул Песков.

Также Дмитрий Песков в ходе брифинга отметил, что рассуждения о том, как на процессе переговоров по Украине отразится введение президентом США Дональдом Трампом новых санкций против России, вряд ли уместны.

26 мая Трамп раскритиковал действия российского лидера Владимира Путина на Украине и заявил о возможном введении новых санкций против России. Заявление последовало после масштабных ударов российских войск по объектам на украинской территории.

При этом после разговора американского лидера с российским коллегой газета The New York Times (NYT) писала, что Трамп заявил об отсутствии планов по усилению санкционного давления на Россию.

Ранее Захарова рассказала, как на Западе смеются над Зеленским из-за санкций.

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