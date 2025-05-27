Келлог назвал общие потери в ходе конфликта на Украине

Специальный представитель президента США Кит Келлог утверждает, что общие потери в ходе конфликта на Украине превысили 1,2 миллиона человек. Такими данными он поделился в эфире телеканала Fox Business.

Он подчеркнул, что эти цифры значительно превышают масштабы потерь Соединенных Штатов во время Второй Мировой войны.

Келлог также заявил, что новый раунд российско-украинских переговоров может состояться в Женеве, однако Соединенные Штаты хотят получить от России предложения по мирному урегулированию, поскольку предложения от Киева уже получены и приняты к сведению.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Мединский. В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

Ранее стало известно число солдат, сбежавших из украинской армии с начала СВО.