МИД: Украина, которой управляет безумец, не может выступать против Венесуэлы

Украина, которой управляет «безумец», не имеет морального права выступать против Венесуэлы. Об этом написал в своем Telegram-канале министр иностранных дел латиноамериканской республики Иван Хиль Пинто в ответ на поддержку Киева Гайаны в территориальном споре с Венесуэлой.

«Страна, которой управляет безумец, сеющий ненависть, расизм и преступления, втянувший свой народ в агрессию, поддерживаемую иностранными державами против России, и превративший свою территорию в зону боевых действий на службе НАТО, не имеет морального права говорить о Венесуэле...» — высказал мнение Хиль.

Дипломат подчеркнул, что его страна не принимает комментариев от «разжигающей войну пешки», который хочет втянуть Гайану в ту же ситуацию, в которую вверг Украину.

6 мая венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что США проводят милитаризацию в Латинской Америке и готовят Гайану для нападения на Венесуэлу, так же как Украину готовили против России.

Ранее Мадуро назвал госсекретаря США идиотом.