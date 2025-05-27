На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Венесуэле раскритиковали поведение Зеленского

МИД: Украина, которой управляет безумец, не может выступать против Венесуэлы
close
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Украина, которой управляет «безумец», не имеет морального права выступать против Венесуэлы. Об этом написал в своем Telegram-канале министр иностранных дел латиноамериканской республики Иван Хиль Пинто в ответ на поддержку Киева Гайаны в территориальном споре с Венесуэлой.

«Страна, которой управляет безумец, сеющий ненависть, расизм и преступления, втянувший свой народ в агрессию, поддерживаемую иностранными державами против России, и превративший свою территорию в зону боевых действий на службе НАТО, не имеет морального права говорить о Венесуэле...» — высказал мнение Хиль.

Дипломат подчеркнул, что его страна не принимает комментариев от «разжигающей войну пешки», который хочет втянуть Гайану в ту же ситуацию, в которую вверг Украину.

6 мая венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что США проводят милитаризацию в Латинской Америке и готовят Гайану для нападения на Венесуэлу, так же как Украину готовили против России.

Ранее Мадуро назвал госсекретаря США идиотом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами