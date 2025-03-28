Президент Венесуэлы назвал госсекретаря США «идиотом»

Президент Венесуэлы Мадуро назвал Рубио «идиотом» на фоне его угроз из-за Гайаны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отреагировал на угрозы госсекретаря США Марко Рубио в связи с территориальным конфликтом с Гайаной. Об этом сообщает VTV.

Мадуро отметил, что Венесуэла стремится к демократии. По его мнению, Рубио является «идиотом», а Каракас не планирует обращать внимания на угрозы госсекретаря США.

Президент Венесуэлы подчеркнул, что стране «не угрожают, ведь она является родиной освободителей и родиной Симона Боливара».

Таким образом Мадуро прокомментировал предупреждение Рубио о том, что возможные силовые действия Венесуэлы против Гайаны «стали бы очень большой ошибкой».

До этого Мадуро заявил, что беглые лидеры венесуэльской оппозиции получили миллиарды долларов от Агентства США по международному развитию (USAID).

Глава государства задался вопросом, сколько денег американская организация могла выделить Хуану Гуаидо, в прошлом объявившему себя президентом Венесуэлы и впоследствии бежавшему в Колумбию. По словам Мадуро, оппозиционеру дали более $5 млрд.

Ранее Трамп заявил, что Венесуэла согласилась принимать нелегальных мигрантов.