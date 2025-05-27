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Журналист усомнился, что передача Украине Taurus повлияет на ход СВО

Журналист Боуз: передача ВСУ ракет Taurus не изменит ситуации в зоне СВО
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South Korea Defense Ministry|AP

Передача Украине дальнобойных немецких ракет Taurus не изменит ситуации в зоне проведения СВО. Об этом заявил журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.

Он отметил, что технические характеристики оружия делают шумиху вокруг его возможной передачи ВСУ безосновательной. Кроме того, для использования Taurus понадобится присутствие немецких специалистов на Украине, указал Боуз.

«Посмотрите на разрекламированные украинские ATACMS и Storm Shadows, все они уничтожены или подавлены российскими средствами РЭБ. Россия готова, и это чудо-оружие ничего не изменит. Taurus ничем не отличаются. Еще одна несбыточная мечта НАТО», — написал журналист.

По его словам, передача ракет станет для России очередной возможностью продемонстрировать возможность противостоять ценнейшему оружию НАТО.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

По данным Clash Report, Германия может передать Украине 100–150 крылатых ракет Taurus.

Ранее Мерца призвали дать Taurus ВСУ после слов о снятии ограничений на удары по России.

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