В Грузии испугались экономических последствий после осквернения флага России

Адвокат Какабадзе: осквернение флага РФ может привести к последствиям для Грузии

Осквернение флага России на музыкальном фестивале в Тбилиси чревато негативными экономическими последствиями для Грузии. Об этом заявила правозащитница из движения «Единая нейтральная Грузия» Нана Какабадзе. Ее слова цитирует газета «Взгляд».

«Трусливый поступок некоего [певца Эрекле] Гецадзе напомнил о том, что в свое время тогдашний министр обороны Ираклий Окруашвили негативно высказался о российском рынке во вред интересам Грузии, после чего Россия закрыла свой рынок для Грузии на шесть лет», — сказала Какабадзе.

Она добавила, что «деградировавшие «герои» и их фанаты совсем не думают о последствиях своих поступков для страны».

25 мая Гецадзе, выступая на фестивале Tbilisi Open Air, бросил российский флаг на пол и сделал вид, что справляет на него нужду. В Москве заявили, что российские правоохранители дадут оценку действиям музыканта. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что «когда Бог не дал мужчине мозгов», ему приходится «работать органами». Глава СКР Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе позднее заявил, что инцидент с осквернением российского флага не соответствует грузинской культуре.

Ранее Грузия запретила россиянам и гражданам Белоруссии вывозить из страны авто.