«Чего не сделает безмозглый для самоудовлетворения». Грузинский певец осквернил флаг России

Грузинский певец Эрекле Гецадзе, выступая на фестивале Tbilisi Open Air, бросил российский флаг на пол и сделал вид, что справляет на него нужду. Тбилиси пока никак не прокомментировал инцидент. В Москве указали, что российские правоохранители дадут оценку действиям музыканта. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что «когда Бог не дал мужчине мозгов», ему приходится «работать органами». Глава СКР Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело.

Грузинский певец Эрекле Гецадзе осквернил российский флаг во время выступления на фестивале Tbilisi Open Air. Соответствующие видеозаписи разлетелись в социальных сетях. Один из роликов репостнул и сам музыкант.

На кадрах видно, как Гецадзе сначала бросил флаг на пол, после чего положил его в пакет и сымитировал мочеиспускание на него. Это действие было воспринято как политический жест, отражающий его отношение к текущей политической ситуации.

Официальные лица Грузии пока никак не прокомментировали инцидент.

Реакция в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что правоохранители дадут оценку действиям грузинского музыканта.

«С утра — шквал звонков с просьбой прокомментировать выходку неизвестного антигероя, учудившего в Тбилиси некий перформанс с российским триколором. Во-первых, флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял. Во-вторых, правоохранительные органы нашей страны дадут этому безобразному акту соответствующую оценку», — написала дипломат в Telegram.

Захарова добавила, что «когда Бог не дал мужчине мозгов», ему приходится «работать органами».

«В данном случае тем самым, который, судя по всему, чаще всего попадается под руку. Странно, что в перчатке. Но, видимо, хорошо себя знает. Чего не сделает безмозглый для самоудовлетворения», — пояснила она.

Дипломат упомянула о выдающихся представителях грузинского народа, «достойных потомках царицы Тамары», которые достигли настоящих высот в своей профессии и «с исконно грузинской честью и гордостью ассоциируют себя с российским триколором». В качестве примера она назвала представителей рода Церетели и Николая Цискаридзе. Она также напомнила, что именно грузин Мелитон Кантария вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузили флаг над поверженным Рейхстагом в мае 1945 года.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил возбудить уголовное дело после надругательства над флагом.

Депутат Госдумы Виталий Милонов тоже прокомментировал случившееся, указав, что «настоящие грузины так не делают», и музыканту могут «дать по морде» свои же.

«Я думаю, что нормальные грузины просто пойдут и дадут ему по морде, сломают ему нос. Потому что настоящие грузины так не делают. А он точно не грузин, это какая-то отбраковка Грузии. Сломанный нос ему не повредил бы. Был бы он в России, я бы сам это сделал. Но, к сожалению, он в Грузии», — сказал парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Кто такой Гецадзе

Эрекле Гецадзе — грузинский певец и музыкант. Он родился 31 марта 1991 года в Тбилиси, ему 34 года.

Гецадзе работает в жанре электронной и экспериментальной музыки, сочетая элементы рока, хип-хопа и авангарда. Он активно публикует свои треки на различных музыкальных платформах, включая российские. За месяц на стриминговой площадке Spotify его треки прослушали чуть больше 2 тыс. пользователей.

Известен своей активной позицией в социальной сфере, а также яркими и порой провокационными выступлениями.