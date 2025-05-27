Путин назвал Россию страной возможностей

Российский президент Владимир Путин считает, что в России возможно все, поэтому название для платформы «Россия — страна возможностей» было выбрано правильно. Об этом он сказал на заседании наблюдательного совета платформы, передает РИА Новости

К президенту обратилась трэвел-блогер, 93-летняя бабушка Женя (Евгения Семенова). Она рассказал главе государства, что часто посещает молодежные форумы и там, общаясь с юными россиянами, сказала им, что сейчас у них есть возможность жить, творить и делать все, что они захотят, нужно только желание.

«Мне думается, вот сейчас были очень хорошие слова сказаны, а именно, что у нас все возможно. Значит, и название самой платформы мы выбрали с вами удачно: «Россия — страна возможностей», — сказал Путин.

Также в ходе этого заседания российский президент поддержал создание раздела «Россия — страна возможностей» на «Госуслугах».

Ранее Путин назвал Россию оплотом традиционных ценностей.