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В Британии заявили о тревоге западных стран из-за инцидента с танкером в Балтийском море

Telegraph: инцидент с танкером Jaguar в Балтийском море вызвал тревогу на Западе
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Инцидент с направлявшимся в Россию танкером Jaguar в Балтийском море вызвал тревогу на Западе. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Этот инцидент вызывает тревогу по всему Западу и вызывает вопросы о том, насколько его относительно немногочисленные военно-морские силы могут противостоять флоту незастрахованных танкеров (теневой флот РФ. — «Газета.Ru»), которые каждый день пересекают его моря», — говорится в материале.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, комментируя ситуацию, заявил, что риск серьезной эскалации между Западом и Россией возрастает с каждым шагом.

14 мая военно-морские силы Эстонии вместе с авиацией НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar, направлявшийся в российский порт. Когда экипаж отказался подчиниться требованиям, военные начали угрожать судну, пытаясь его таранить, и предприняли попытку высадки десанта с вертолетов.

Telegram-канал «Военкоры русской весны» заявлял, что ситуация была разрешена благодаря появлению российского истребителя Су-35.

Ранее Путин одобрил предложения по реагированию на ограничение судоходства на Балтике.

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