В МИД заявили о возможности России предотвратить масштабную войну

Захарова заявила, что у РФ есть возможность предотвратить третью мировую войну

У России есть возможности для предотвращения третьей мировой войны. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Есть. Возможность есть», — сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос, есть ли у РФ возможность обеспечить свою безопасность и не дать миру скатиться в масштабную войну.

По ее словам, Россия в военном и геополитическом планировании опирается на анализ постоянно эволюционирующих угроз и рисков подрыва стратегической стабильности страны.

В апреле зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в какой-то момент США и их союзники решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Россией и в то же время вести против нее войну с применением санкций, своего оружия и специалистов.

По его словам, это поставило мир перед угрозой начала третьей мировой войны, и теперь угроза достигла наивысшей степени.

Ранее историк допустил начало третьей мировой войны до 2045 года.