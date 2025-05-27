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В МИД заявили о возможности России предотвратить масштабную войну

Захарова заявила, что у РФ есть возможность предотвратить третью мировую войну
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Evgenia Novozhenina/Reuters

У России есть возможности для предотвращения третьей мировой войны. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Есть. Возможность есть», — сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос, есть ли у РФ возможность обеспечить свою безопасность и не дать миру скатиться в масштабную войну.

По ее словам, Россия в военном и геополитическом планировании опирается на анализ постоянно эволюционирующих угроз и рисков подрыва стратегической стабильности страны.

В апреле зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в какой-то момент США и их союзники решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Россией и в то же время вести против нее войну с применением санкций, своего оружия и специалистов.

По его словам, это поставило мир перед угрозой начала третьей мировой войны, и теперь угроза достигла наивысшей степени.

Ранее историк допустил начало третьей мировой войны до 2045 года.

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