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Историк допустил начало третьей мировой войны до 2045 года

Историк Робертс: у человечества нет гарантий дожить до 100-летия Второй мировой
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Александр Капустянский/РИА Новости

Почетный профессор истории Университетского колледжа Корка, член Ирландской королевской академии Джеффри Робертс заявил, что человечество может и не дожить до 100-летия окончания Второй мировой войны, поскольку угроза Третьей мировой остается актуальной. Запись его интервью политологу Федору Лукьянову доступна на YouTube.

Робертс отметил, что 100-летний юбилей Победы в 2045 году может стать значимым событием, однако современные конфликты создают серьезные угрозы для человечества. По мнению история, в случае начала Третьей мировой войны лишь немногие смогут отметить этот юбилей.

При этом Робертс считает, что Вторая мировая война останется важным событием в истории, независимо от будущего. По его мнению, в 2045 году внимание всего мира будет приковано к этому юбилею.

24 апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предупредил, что отправка европейских войск на Украину может привести к началу Третьей мировой войны. Как он сказал, таких миротворцев правильнее было бы называть интервентами или оккупантами, так как западные государства планируют использовать их для контроля над территориями Украины и ее ресурсами.

Ранее Медведев назвал виновных в нынешнем геополитическом кризисе.

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