Захарова обвинила ЕС в трусости из-за молчания об атаках ВСУ на «Турецкий поток»

Европейские политики демонстрируют свою трусость, отказываясь как-либо реагировать на атаки украинских войск на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток». Такое заявление в ходе брифинга с журналистами сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что лидеры стран — членов Европейского союза (ЕС) не могут сказать ни слова о безопасности своих государств. При этом им ничто не мешает рассуждать о предоставлении гарантий безопасности Киеву.

«Ваши же энергетические арсеналы подвергаются опасности! Те самые энергетические возможности и потоки, которые именно в страны ЕС несли свет, тепло, благополучие!» — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что даже на этом фоне министры из европейских стран продолжают молчать и не пытаются критиковать Украину. По словам представителя МИД РФ, лишь некоторые из государств — членов ЕС еще способны отстаивать свои национальные интересы.

28 февраля украинские дроны атаковали компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая является частью инфраструктуры «Турецкого потока». В министерстве обороны РФ рассказали, что все беспилотники были уничтожены до того, как смогли достичь заданной цели. При этом данная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на газопровод была не первой, 11 января произошла похожая ситуация. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Анкаре пообещали принять меры после атаки Киева на «Турецкий поток».