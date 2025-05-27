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Трамп может снять все ограничения на военные действия Украины

Kyiv Post: Трамп может снять ограничения для Киева на ведение военных действий
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп якобы «серьезно» рассматривает возможность снять все ограничения для Украины на ведение военных действий. С таким утверждением выступило издание Kyiv Post.

«Все ранее наложенные ограничения — независимо от того, были ли они уже смягчены или нет — сейчас пересматриваются, поскольку президент считает, что нынешнее статус-кво не соответствует нашим общим интересам в вопросе принуждения России к переговорам», — приводит издание слова источника.

Как сообщается, речь идет о дальнобойных ударах по территории России.

Источники также сообщили Kyiv Post, что окончательное решение Трампа по «наказанию» России, а также следующий этап поддержки Украины будет обсуждаться в конце мая во время встреч с немецкими чиновниками в Вашингтоне.

27 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение Европы об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия было принято еще «несколько месяцев назад».

Ранее политолог заявил об ожидании в Кремле извинений от Трампа.

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