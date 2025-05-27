Политолог прокомментировал публикацию фото Киева Келлогом после взрывов

Политолог Юрий Светов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал фото Киева после взрывов, опубликованное спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

Эксперт обратил внимание на то, что осуждение действий России исходит от генерала Вооруженных сил США, который воевал во Вьетнаме, где Соединенные Штаты пытались «забомбить» страну до каменного века, а также участвовал в войне в Ираке и других конфликтах.

Светов также указал на то, что Келлог является ценным представителем армии, которая проводила ковровые бомбардировки мирного населения. Сейчас же он осуждает Москву за удары по военным объектам, отметил политолог.

«Ну, поугрожайте», — коротко ответил Келлогу Светов.

Фото Киева, на котором изображены столбы дыма после взрывов, Келлог опубликовал 25 мая в соцсети Х.

Он заявил, что «неизбирательные» ночные атаки являются нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, «которые должны защищать невинных». Спецпредставитель американского лидера назвал удары по Украине «позорными» и призвал немедленно прекратить огонь.

Ранее Песков оценил подход США к урегулированию на Украине.