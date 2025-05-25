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«Прекратите огонь»: спецпредставитель Трампа опубликовал фото Киева после взрывов

Келлог: неизбирательные удары по Украине нарушают Женевские мирные протоколы
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Keith Kellogg/X

Спецпредставитель американского президента Кит Келлог на своей странице в соцсети X опубликовал фото Киева, на котором от зданий в городе поднимаются столбы дыма после взрывов.

Он заявил, что «неизбирательные» ночные атаки на женщин и детей являются нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, «которые должны защищать невинных». Келлог назвал удары по Украине «позорными» и призвал немедленно прекратить огонь.

Утром министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ВС РФ осуществили одну из самых массовых атак на территорию республики, и призвал международное сообщество «усилить давление на Россию». Сибига утверждает, что за ночь противник выпустил сотни беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Такое развитие событий показывает необходимость «полного, безоговорочного и длительного прекращения огня для установления мира».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский заявил, что молчание Америки поощряет Путина.

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