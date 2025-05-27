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В Китае ответили на обвинения Украины о поставках для военных заводов РФ

Пекин опроверг заявления Киева о поставках материалов для военных заводов РФ
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Liu Zheng/AP

Пекин выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций Киева о якобы поставках китайской продукции для российских военных заводов. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна.

«Мы всегда активно выступали за прекращение войны и прекращение огня, содействие миру и продвижение переговоров», — отметила она.

По словам Мао Нин, Китай никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта. При этом Пекин строго контролирует товары двойного назначения.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Европы принимают участие в конфликте на Украине, продолжая реализовывать поставки вооружения Киеву. Также он напомнил о дискуссиях об европейском контингенте. Кроме того, подчеркнул Песков, поведение Европы не способствует мирному урегулированию.

Ранее Шойгу заявил, что отношения РФ и КНР не являются военно-политическим союзом.

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