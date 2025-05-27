Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что снятие ограничений на дальность применения оружия Киевом не изменит ход СВО. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, Берлин своим решением загонит себя в яму, ведь немецкое оружие будет уничтожено.

«Решением снять ограничения на дальность применения поставляемых Украине вооружений, <...> Берлин лишь еще глубже загонит себя в яму, в которой уже давно находится поддерживаемый им киевский режим. И больше говорить о том, что они за мир или за переговоры, им просто будет невозможно», — отметила Захарова.

Она добавила, что немецкие ракеты Taurus не изменят ход СВО, ведь танки Leopard, Gepard, гаубицы горят «как спички».

До этого депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев говорил, что ракета «Искандер» может долететь до Берлина быстрее, чем немецкие ракеты Taurus до российских городов.

Ранее местные жители начали покидать Сувалкский коридор после слов Мерца.