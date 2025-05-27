На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Местные жители начали покидать Сувалкский коридор после слов Мерца

Bild: жители Сувалкского коридора начали покидать регион после заявлений Мерца
close
Lisi Niesner/Reuters

Жители начали массово покидать Сувалкский коридор после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по России. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По информации издания, в настоящее время ситуация в Сувалкском коридоре, который соединяет Литву и Польшу, а также разделяет Белоруссию и Калининградскую область России, начала резко обостряться.

Как пишет Bild, местные жители выражают опасения возможного нападения России на уязвимый регион, чье взятие позволит изолировать Прибалтику от остальных стран Североатлантического альянса.

«Мы не хотим быть первыми, по кому ударят», — пишет газета со слов одного из переселенцев.

Bild также уточняет, что власти Литвы и Польши еще не сообщали о планах эвакуации, но при этом в регионе усиливается присутствие военных.

26 мая страны Запада сняли ограничения на применение Украиной дальнобойного оружия. Теперь ВСУ могут атаковать военные объекты на территории России, заявил Мерц. В Кремле назвали это решение потенциально опасным и идущим вразрез с попытками урегулировать конфликт. В Госдуме пообещали применять «другое оружие», чтобы не допустить обстрелов российских городов. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

В ответ на это глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пригрозил Европе ответом на снятие ограничений. Парламентарий предупредил, что все европейские населенные пункты окажутся под ударом на фоне решения Мерца.

Ранее в Совфеде прокомментировали снятие ограничений на дальнобойное оружие для ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами