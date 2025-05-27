Местные жители начали покидать Сувалкский коридор после слов Мерца

Жители начали массово покидать Сувалкский коридор после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на удары дальнобойным оружием по России. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По информации издания, в настоящее время ситуация в Сувалкском коридоре, который соединяет Литву и Польшу, а также разделяет Белоруссию и Калининградскую область России, начала резко обостряться.

Как пишет Bild, местные жители выражают опасения возможного нападения России на уязвимый регион, чье взятие позволит изолировать Прибалтику от остальных стран Североатлантического альянса.

«Мы не хотим быть первыми, по кому ударят», — пишет газета со слов одного из переселенцев.

Bild также уточняет, что власти Литвы и Польши еще не сообщали о планах эвакуации, но при этом в регионе усиливается присутствие военных.

26 мая страны Запада сняли ограничения на применение Украиной дальнобойного оружия. Теперь ВСУ могут атаковать военные объекты на территории России, заявил Мерц. В Кремле назвали это решение потенциально опасным и идущим вразрез с попытками урегулировать конфликт. В Госдуме пообещали применять «другое оружие», чтобы не допустить обстрелов российских городов. Подробнее в материале «Газеты.Ru».

В ответ на это глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пригрозил Европе ответом на снятие ограничений. Парламентарий предупредил, что все европейские населенные пункты окажутся под ударом на фоне решения Мерца.

Ранее в Совфеде прокомментировали снятие ограничений на дальнобойное оружие для ВСУ.