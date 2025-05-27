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Украина была готова отдать Крым России в 90-е, если бы попросил Ельцин

Экс-премьер Азаров: бывший президент Украины Кравчук был готов отдать Крым РФ
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RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Решение о передаче Крыма Украине во времена СССР было сомнительным, бывший украинский президент Леонид Кравчук в 1990-е был готов передать полуостров России, если бы об этом попросил экс-президент РФ Борис Ельцин. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Крым сомнительным решением был передан в административное управление УССР. Мне... Кравчук рассказывал: «Если бы в Беловежской пуще Ельцин сказал: «Леонид, отдай мне Крым», – я бы отдал». Вот какой был настрой. Уже тогда было понятно, о чем идет речь», — отметил он.

Бывший премьер подчеркнул, что нынешние притязания Украины на Крым безосновательны, а украинский лидер Владимир Зеленский не знает всей предыстории. После чистки, которую он провел в МИД, в других ведомствах, там вряд ли об этом кто-то знает.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что заявление Владимира Зеленского об «украинском Крыме» является истерией.

Ранее сообщалось, что Крым стал ключевым фактором в переговорах по Украине.

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