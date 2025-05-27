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МИД РФ направил ноту Эстонии из-за осквернения памятника красноармейцу

РФ призвала Эстонию привлечь к ответственности осквернивших памятник в Таллине
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Олег Ласточкин/РИА Новости

Москва направила ноту в министерство иностранных дел Эстонии с требованием привлечь к ответственности осквернителей памятника советскому воину-освободителю в Таллине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она напомнила, что 11 мая продолжавшие нести цветы к монументу «Алеша» соотечественники обнаружили на скульптуре белое пятно и оскорбительную надпись.

Позже памятник привели в надлежащий вид. По словам Захаровой, в МИД Эстонии была направлена нота «с требованием привлечь виновных к ответственности и принять меры по недопущению подобных случаев в будущем».

13 мая полиция Эстонии задержала в Таллине подростков по подозрению в осквернении памятника, известного как «Бронзовый солдат». Инцидент произошел поздно вечером 10 мая. Неизвестные разрисовали памятник белой краской и оставили надписи на эстонском языке. На следующий день было возбуждено дело о вандализме.

Ранее Путин назвал «идиотами» украинцев, уничтожающих памятники времен Второй мировой войны.

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