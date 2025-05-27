В МИД РФ прокомментировали обострение конфликта в Южном Судане

Обострение конфликта в Южном Судане, произошедшее в последние месяцы, вызывает серьезную обеспокоенность. Об этом заявила министр иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Ситуация усугубляется еще и наличием в основе этих событий этнической составляющей. Исходим из того, что силовое решение этого конфликта невозможно», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что весь субрегион столкнулся с новым вызовом после обострения вооруженного противостояния в Южном Судане.

Ситуация в Южном Судане обострилась 4 марта, когда в городе Насир произошли вооруженные столкновения между регулярными войсками и ополченцами из группировки «Белая армия нуэров». Эта группировка имеет тесные связи с партией «Народно-освободительное движение Судана — в оппозиции» (НОДС-О). Ополченцы установили полный контроль над Насиром и захватили находящуюся в городе армейскую базу.

3 мая международная гуманитарная организация «Врачи без границ» сообщила, что их больница в Олд-Фангаке в Южном Судане подверглась бомбардировке. По ее данным, в результате инцидента были раненые.

Ранее вооруженные группы молодых людей захватили город Абиемном в Южном Судане.