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Вооруженные группы молодых людей захватили город Абиемном в Южном Судане

Sudan Post: на севере Южного Судана вооруженные группы захватили город Абиемном
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ZUMAPRESS/Global Look Press

В штате Юнити на севере Южного Судана вооруженные группы молодых людей захватили город Абиемном — административный центр одноименного округа. Об этом сообщает газета Sudan Post.

«Город был атакован группами вооруженной молодежи и сейчас находится под их контролем», — сказал глава округа Марио Денг Айота.

По его словам, четыре человека при столкновениях не выжили и еще шесть получили ранения. Айота уточнил, что нападавшие занимаются грабежами и подожгли несколько домов.

По данным издания, администрация Абиемнома была вынуждена покинуть город и укрыться в лесной зоне. По мнению журналистов, целью нападавших был угон скота у местных жителей. Население округа, расположенного вблизи границы с Суданом, составляет около 80 тысяч человек, большинство из которых проживает в городе Абиемном.

Ситуация в Южном Судане обострилась 4 марта, когда в городе Насир на севере страны произошли вооруженные столкновения между регулярными войсками и ополченцами из группировки «Белая армия нуэров». Эта группировка имеет тесные связи с партией «Народно-освободительное движение Судана — в оппозиции» (НОДС-О). Ополченцы установили полный контроль над Насиром и захватили находящуюся в городе армейскую базу.

В конце марта на севере Южного Судана начались бои между отрядами НОДС-О и правительственными войсками. 27 марта в столице страны Джубе был помещен под домашний арест первый вице-президент Южного Судана Риек Машар, который также является лидером НОДС-О.

Ранее в Судане заявили о создании независимого правительства.

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