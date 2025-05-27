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В России заявили об «отрезвляющем душе» для Зеленского

Экс-сенатор от Крыма Ковитиди: Зеленскому нужен отрезвляющий душ
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Efrem Lukatsky/AP

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужен «отрезвляющий душ». Таким мнением поделилась с РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Она отметила, что Зеленский, говоря о мире и переговорах с РФ, параллельно продолжает отдавать приказы об ударах по российским объектам социальной инфраструктуры. Ковитиди напомнила в том числе, как Киев пытался сорвать парад Победы в Москве своими атаками беспилотников и провокациями.

«Жизнь показала, что по-хорошему с переливами и перезвонами, переговорами и уговорами критическую ситуацию с Украиной не разрешить. Нужен отрезвляющий душ. Когда и какой, слава богу, есть кому решать», — сказала Ковитиди, добавив, что терпение России не безгранично.

По ее словам, Зеленский, как и бывший президент США Джо Байден, — сбитый летчик. Экс-сенатор от Крыма выразила уверенность, что ему выгодна война, поэтому «он врет и юлит».

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский пытается затруднить наметившийся мирный прогресс по Украине.

По словам дипломата, украинский лидер «умоляет» западных союзников нарастить военную помощь Киеву. Она подчеркнула, что те, кто хочет мира, не думают о том, как приобрести побольше вооружений, чтобы еще больше ухудшить ситуацию и не дать росткам, которые были заложены в ходе переговоров в Стамбуле, прорасти дальше.

Ранее Захарова заявила о «ничтожности» Киева на фоне атак по мирному населению РФ.

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Переговоры о мире на Украине
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