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В России прокомментировали проходящие в Финляндии военные учения

Захарова: Финляндия ментально готовится к некой неведомой войне
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Jouni Porsanger/IMAGO/Global Look Press

Учения НАТО в водах Финляндии подтверждают стремления альянса к наращиванию ударного потенциала. Такое мнение высказал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Дипломат отметила, что Россия внимательно следит за активизацией в странах Запада военных приготовлений и военных учений. По словам Захаровой, это подтверждает в том числе тезис об агрессивном настрое НАТО, намеренного полностью освоить территории своих стран-новобранцев, в данном случае — Финляндии.

Представитель МИД РФ добавила, что финские элиты занимаются подготовкой к «некоей неведомой войне», вместо решения обостряющихся внутренних проблем страны они поражены «вирусом русофобии».

До этого российский посол в Финляндии Павел Кузнецов выразил обеспокоенность в связи с нарастающей в стране милитаризацией и атмосферой военного психоза. Дипломат заявил, что финские власти активно формируют образ внешней угрозы, используя нарратив о «российской агрессии», чтобы запугать население и оправдать вступление Финляндии в НАТО, а также значительное увеличение военных расходов.

Ранее в Финляндии разработали новое оружие для Украины.

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