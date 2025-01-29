В Финляндии разработали новое оружие для Украины

Финская оборонная компания Insta разработала новый дрон-камикадзе для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба компании Insta.

«Компания Insta разработала новую, более эффективную версию комбинации дрона и запатентованного взрывного заряда», — говорится в сообщении.

Дрон получил название Insta Steel Eagle. Утверждается, что беспилотник может нести порядка 3,6 кг осколочных боеприпасов.

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил, что необходимо готовиться к эпохе неопределенности с приходом Дональда Трампа к власти в США. По его словам, он ожидает от главы Белого дома мирного соглашения на Украине.

27 декабря профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что Швеция и Финляндия будут вынуждены капитулировать в случае прямого столкновения НАТО с Россией.

Он отметил, что если дело дойдет до столкновения РФ и НАТО, то Москва «уничтожит Стокгольм» и «искалечит» Финляндию несколькими «Орешниками» и тактическим ядерным оружием.

Ранее сообщалось, что в Европе все меньше выступают за военную помощь Украине.