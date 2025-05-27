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Захарова рассказала о подготовке Финляндии к «неведомой войне»

Захарова: финские военно-политические элиты готовятся к неведомой войне
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Финские военно-политические элиты готовятся к «неведомой войне» на фоне военных учений у границ России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

До этого сенатор Алексей Пушков подчеркивал, что несколько тысяч военных стран НАТО участвуют в учениях на границах с Россией в Финляндии, пока президент США Дональд Трамп «разбирается с европейцами» и клянется не допустить Украину в альянс.

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис высказал мнение, что странам — членам альянса следует возродить проводившиеся во время холодной войны масштабные военные учения Reforger для «сдерживания России». По его словам, это были не просто маневры или штабные учения, а демонстрация текущих военных планов в режиме реального времени.

Ранее профессор предупредил о возможных ядерных провокациях НАТО в Финляндии.

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