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В ЕС надеются на положительный результат по тарифам после разговора Трампа и фон дер Ляйен

Pais: ЕК надеется ускорить переговоры по тарифам после звонка Ляйен Трампу
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Global Look Press

В Евросоюзе надеются ускорить переговоры по тарифам с США после звонка главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщила газета El Pais.

«Несколько европейских столиц с надеждой приветствуют смену тона и уверены в скором достижении соглашения, хотя другие источники предупреждают, что США стремятся к капитуляции ЕС», — говорится в материале.

Накануне ночью глава Еврокомиссии сообщила, что провела «хороший» телефонный разговор с американским лидером.

Она отметила, что между ЕС и США «самые важные и тесные торговые отношения в мире». В связи с этим европейские страны готовы «быстро и решительно» продвигать переговоры о торговой сделке с Соединенными Штатами, добавила фон дер Ляйен.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. После это между Брюсселем и Вашингтоном начались переговоры об уменьшении тарифов.

Ранее в США сообщили, что Трамп не собирается оказывать давление на Россию.

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