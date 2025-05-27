Турция готова провести новый раунд переговоров по Украине

Hürriyet: Турция дала понять, что готова провести еще одни переговоры по Украине

Турция готова провести новый раунд российско-украинских переговоров и оказать любую поддержку. Об этом сообщила турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

Издание допускает, что Москва может отказаться от посредничества Ватикана. Ранее о его готовности выступить площадкой для диалога писала американская газета The Wall Street Journal, а также заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Турция дала понять, что может провести встречу еще раз и что она готова оказать любую поддержку», — пишет издание.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности проведения следующей встречи в Турции, заявил, что на данный момент нет понимания относительно продолжения российско-украинских переговоров и возможного места их проведения.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле продолжаются закулисные переговоры между Россией и Украиной.