Решение канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов по России может привести мир к ядерной войне. Об этом в своем Telegram-канале заявил немецкий политолог Александр Рар.

«Запад, по-видимому, хочет мобилизовать все оставшиеся у него резервы, деньги, оружие, силы и возможности остановить дальнейшее продвижение России на Украине. Это, увы, приближает весь мир к ядерному конфликту», — подчеркнул он.

По словам Рара, появившиеся в СМИ сообщения о намерении президента США Дональда Трампа ввести санкции против России говорят о том, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, видимо, смог «договориться» с Вашингтоном о переходе Штатов «на жесткие позиции» в отношении России.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе.

26 мая Мерц сообщил, что Украина теперь может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории. Он рассказал, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине.

Ранее политолог заявил об ожидании в Кремле извинений от Трампа.