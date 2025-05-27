На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили о рисках начала ядерной войны из-за одного решения Европы

Политолог Рар: разрешение ВСУ бить дальнобойным оружием обернется ядерной войной
close
Violeta Santos Moura/Reuters

Решение канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на использование Киевом дальнобойных ракет для ударов по России может привести мир к ядерной войне. Об этом в своем Telegram-канале заявил немецкий политолог Александр Рар.

«Запад, по-видимому, хочет мобилизовать все оставшиеся у него резервы, деньги, оружие, силы и возможности остановить дальнейшее продвижение России на Украине. Это, увы, приближает весь мир к ядерному конфликту», — подчеркнул он.

По словам Рара, появившиеся в СМИ сообщения о намерении президента США Дональда Трампа ввести санкции против России говорят о том, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, видимо, смог «договориться» с Вашингтоном о переходе Штатов «на жесткие позиции» в отношении России.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе.

26 мая Мерц сообщил, что Украина теперь может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории. Он рассказал, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине.

Ранее политолог заявил об ожидании в Кремле извинений от Трампа.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами