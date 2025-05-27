В НАТО опасаются срыва саммита из-за разногласий по поводу Украины

Генсек НАТО Марк Рютте опасается, что июньский саммит блока будет сорван из-за напряженных отношений между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

Саммит НАТО, назначенный на 24-25 июня в Нидерландах, пройдет на фоне того, что США против вступления Украины в альянс, сворачивают поддержку Киева, а также не хотят нести ответственность за защиту Европы и планируют вывести оттуда большую часть воинского контингента.

Генсек НАТО хочет, чтобы саммит был коротким и содержательным, чтобы не допустить открытого разногласия по поводу Украины.

«Учитывая это, роль Украины на саммите остается неопределенной, не в последнюю очередь из-за пренебрежительного отношения г-на Трампа к президенту Владимиру Зеленскому, который, как ожидается, также будет присутствовать», — говорится в материале.

NYT отмечает, что пока неясно, будет ли Зеленский приглашен на главный ужин по случаю открытия встречи.

Европейские чиновники предположили, что саммит не будет включать заседание Совета НАТО-Украина, где союзники сидят с представителями на равных, как в предыдущие годы. Они также указали, что лидеры стран-членов альянса встретятся, чтобы ратифицировать новые цели расходов, которые могут помочь Европе со временем заменить Соединенные Штаты в качестве главного гаранта обороны континента.

НАТО также планирует провести параллельный форум оборонной промышленности, в котором может принять участие украинский президент.

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что отказ Трампа от участия в саммите НАТО будет свидетельствовать о серьезном кризисе в военном блоке.

Ранее Ansa сообщило, что США против приглашения Зеленского на саммит альянсе в июне.