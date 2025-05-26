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В Польше предрекли возможный кризис в НАТО из-за Трампа

Дуда: отсутствие Трампа на саммите НАТО будет означать кризис в альянсе
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Kevin Lamarque/Reuters

Отказ президента США Дональда Трампа от участия в саммите НАТО в Гааге будет свидетельствовать о серьезном кризисе в альянсе. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире радио Zet.

«Если президент США Дональд Трамп не приедет на саммит НАТО в Гааге, это будет серьезный кризис», — сказал Дуда.

При этом польский лидер выразил уверенность, что глава Белого дома все-таки приедет на саммит.

Кроме того, Дуда оценил действия Трампа по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, американский президент «действует очень спокойно». Он добавил, что несмотря на многочисленные шаги со стороны США, Россия якобы не реагирует. Дуда надеется, что на фоне этого Трамп прибегнет к более радикальным действиям.

До этого агентство Ansa со ссылкой на источники писало, что США выступили против участия украинского лидера Владимира Зеленского в саммите НАТО. В публикации говорится, что почти все союзники Киева выразили Вашингтону недоумения относительно этого решения.

Однако, как сообщил глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс, Зеленский все-таки приедет на предстоящий саммит в Гаагу. Министр заявил, что НАТО работает над тем, чтобы обеспечить ему «достойное место» в программе саммита. При этом Брекельманс затруднился ответить, состоится ли встреча Зеленского и Трампа в рамках этого события.

Саммит НАТО в этом году пройдет с 24 по 25 июня в Здании конгрессов в Гааге. Ожидается, что участие в нем примут около 45 лидеров государств и правительств, а также 45 министров иностранных дел и обороны, около шести тысяч членов делегаций.

Ранее стало известно о главном посыле Трампа на саммите НАТО.

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