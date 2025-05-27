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Страны Евросоюза могут лишить Венгрию права голоса

В Брюсселе 27 мая страны Евросоюза попробуют лишить Венгрию права голоса
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Shutterstock

Министры по делам Европейского союза в ходе заседания 27 мая в Брюсселе планируют обсудить лишение Венгрии права голоса из-за якобы ее проблем с верховенством права. Об этом сообщается на сайте Совета Евросоюза.

Уточняется, что министры по европейским делам намерены провести восьмое по счету слушание «в соответствии со статьей 7 против Венгрии» в связи с претензиями к «состоянию демократии и верховенства права» в этой стране. Введение санкций означало бы, что для Будапешта приостановят право голоса в Евросоюзе вплоть до «устранения нарушений».

При этом европейские источники сообщили, что единогласия между государствами ЕС в отношении подобного шага нет, а поэтому решение, скорее всего, не будет принято.

До этого официальный представитель правящей партии Венгрии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Тамаш Менцер заявил, что лидеры Европейского союза пытаются затянуть конфликт на Украине, чтобы «спасти собственные задницы».

Ранее Лавров заявил, что страны Европы не хотят мира на Украине.

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