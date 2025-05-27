Ведущие страны Европы не могут убедить Трампа сделать серьезный шаг против России

FT: Брюссель не может убедить США снизить потолок цен на нефть из России

Ведущим странам ЕС пока не удается убедить остальных членов Евросоюза и Соединенные Штаты в необходимости снизить предельную цену за баррель российской нефти до $45. Об этом пишет газета Financial Times.

«Брюссель стремится нанести удар по Москве более существенными мерами, включая снижение предельной цены на экспорт сырой нефти с 60 долларов за баррель до 45 долларов за баррель… (Брюсселю. – прим. ред.) еще предстоит убедить все 27 государств — членов ЕС и его партнеров по G7», — говорится в сообщении издания.

До этого агентство Bloomberg писало о том, что Еврокомиссия планирует предложить снизить предельную цену на российскую нефть для западных стран «примерно» до $45 за баррель.

ЕС также рассматривает возможность введения дополнительных запретов на транзакции примерно двум десяткам банков и новых торговых ограничений на сумму около 2,5 млрд евро в рамках очередных санкций против России.

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