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В ФРГ сообщили о провале в переговорах ЕС и США по поводу антироссийских санкций

SZ: ЕС и США больше не согласовывают борьбу с обходом антироссийских санкций
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Global Look Press

Переговоры ЕС и США о совместной борьбе против обхода антироссийских санкций потерпели провал, и стороны больше не согласовывают общие действия в этом направлении. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung (SZ) со ссылкой на доклад МИД ФРГ.

В документе речь идет о заседании Совета Евросоюза по иностранным делам, которое прошло в Брюсселе 20 мая. На нем спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Cалливан заявил о полном прекращении «трансатлантического согласования» действий по борьбе с обходом антироссийских санкций. Он подчеркнул, что совместная работа с США по этому вопросу больше не ведется. Кроме того, «потеряла темп» и кооперация в рамках «Группы семи» (G7).

В прошлом году представитель Еврокомиссии (ЕК) Даниэл Ферри заявил о прогрессе, которого добился Евросоюз в рамках борьбы с обходом антироссийских санкций. Он отметил, что третьи страны принимают позитивные меры для предотвращения реэкспорта ряда товаров, которые могут быть использованы в боевых действиях на Украине.

При этом Ферри добавил, что несмотря на позитивные сдвиги в этом вопросе, обход антироссийских санкций остается реальностью. Он призвал западные страны продолжать соблюдать санкции, введенные против России.

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