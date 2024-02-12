В ЕС сообщили об успехе в борьбе с обходом антироссийских санкций

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Даниэл Ферри утверждает, что Евросоюз добился прогресса в борьбе с обходом санкций против РФ третьими странами. Об этом он сообщил на брифинге с журналистами в Брюсселе, его слова приводит РИА Новости.

«Третьи страны принимают позитивные меры для предотвращения реэкспорта ряда товаров, которые могут быть использованы в боевых действиях», — заявил Ферри.

При этом представитель добавил, что, несмотря на позитивные сдвиги в этом вопросе, обход антироссийских санкций остается реальностью, и ЕС продолжает борьбу с реэкспортом запрещенных Западом товаров в РФ.

Он напомнил о необходимости западным странам продолжать соблюдать санкции, введенные против России.

До этого сообщалось, что согласование нового пакета антироссийских санкций, разработанного Европейским союзом (ЕС), начнется 14 февраля в рамках заседания постоянных представителей стран — членов объединения.

Ранее в МИД РФ рассказали о последствиях отказа ЕС от российского топлива.