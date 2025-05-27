Россия назвала условия вывода миротворцев из Приднестровья

Посол Озеров: уход миротворцев из ПМР возможен при прогрессе в переговорах

Уход миротворцев России из Приднестровья возможен только в том случае, если конфликт в регионе будет решен мирным способом. Об этом РИА Новости заявил посол России в Кишиневе Олег Озеров.

«Российская сторона говорит о том, что это должно быть сделано в рамках прогресса самого приднестровского урегулирования», — отметил он.

При этом дипломат напомнил, что российская сторона никогда не говорила о том, что контингент ВС РФ не будет выведен из Приднестровья.

Ключевым условием вывода миротворцев России из региона Озеров назвал прогресс переговоров по решению конфликта с Молдавией.

Посол в Кишиневе напомнил, что именно ВС РФ гарантируют в Приднестровье стабильность и безопасность.

«Наличие нашего миротворческого контингента, безусловно, гарантирует невозобновление боевых действий», — подчеркнул дипломат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия неизменно выступает за нормализацию диалога Молдавии и Приднестровья, а также за соблюдение ими достигнутых ранее договоренностей.

По ее словам, сегодня процесс приднестровского урегулирования находится в глубоком кризисе из-за расхождений позиций сторон, а также попыток экономического давления Кишинева на Тирасполь вкупе с украинским кризисом.

Ранее в Молдавии обвинили президента Майю Санду в нападках на Россию.