Россия назвала условия вывода миротворцев из Приднестровья

Уход миротворцев России из Приднестровья возможен только в том случае, если конфликт в регионе будет решен мирным способом. Об этом РИА Новости заявил посол России в Кишиневе Олег Озеров.
«Российская сторона говорит о том, что это должно быть сделано в рамках прогресса самого приднестровского урегулирования», — отметил он.
При этом дипломат напомнил, что российская сторона никогда не говорила о том, что контингент ВС РФ не будет выведен из Приднестровья.
Ключевым условием вывода миротворцев России из региона Озеров назвал прогресс переговоров по решению конфликта с Молдавией.
Посол в Кишиневе напомнил, что именно ВС РФ гарантируют в Приднестровье стабильность и безопасность.
«Наличие нашего миротворческого контингента, безусловно, гарантирует невозобновление боевых действий», — подчеркнул дипломат.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия неизменно выступает за нормализацию диалога Молдавии и Приднестровья, а также за соблюдение ими достигнутых ранее договоренностей.
По ее словам, сегодня процесс приднестровского урегулирования находится в глубоком кризисе из-за расхождений позиций сторон, а также попыток экономического давления Кишинева на Тирасполь вкупе с украинским кризисом.
Ранее в Молдавии обвинили президента Майю Санду в нападках на Россию.