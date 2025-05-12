Россия неизменно выступает за нормализацию диалога Молдавии и Приднестровья, а также за соблюдение ими достигнутых ранее договоренностей, заявил официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, сегодня процесс приднестровского урегулирования находится в глубоком кризисе из-за расхождений позиций сторон, а также попыток экономического давления Кишинева на Тирасполь вкупе с украинским кризисом.

Стороны должны сформулировать жизнеспособное всеобъемлющее урегулирование ситуации при содействии посредников, заключила Захарова.

До этого президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что существует риск провокаций на парламентских выборах в Молдавии 28 сентября.

Он добавил, что нужно было очень грамотно расследовать провокации, которые произошли во время президентских выборов 2024 года в Молдавии, найти виновных и наказать их. По словам Красносельского, он не знает, было ли это сделано.

Ранее в Молдавии обвинили президента Майю Санду в нападках на Россию.