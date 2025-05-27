На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В КНДР назвали американскую систему ПРО «Золотой купол» угрозой

В КНДР заявили, что «Золотой купол» США создается для нападения, а не для обороны
close
U.S. Air Force/Senior Airman Ian Dudley/Reuters

В Институте по делам Соединенных Штатов при министерстве иностранных дел КНДР назвали новую американскую систему ПРО «Золотой купол» угрозой для безопасности враждебных США государств. Заявление приводит Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В ведомстве указали, что эта система предназначена для нападения, а не для защиты.

«Замысел об установлении системы ПРО «Золотой купол» является сценарием космической ядерной войны...» — говорится в публикации.

До этого заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Российская Федерация не видит повода паниковать из-за стремления Соединенных Штатов создать систему противоракетной обороны «Золотой купол», однако хочет гарантировать свою безопасность. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что российские стратегические комплексы могут гарантированно прорывать любую противоракетную оборону.

Ранее стало известно, что Канада хочет присоединиться к «Золотому куполу» США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами