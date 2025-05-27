В КНДР назвали американскую систему ПРО «Золотой купол» угрозой

В КНДР заявили, что «Золотой купол» США создается для нападения, а не для обороны

В Институте по делам Соединенных Штатов при министерстве иностранных дел КНДР назвали новую американскую систему ПРО «Золотой купол» угрозой для безопасности враждебных США государств. Заявление приводит Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В ведомстве указали, что эта система предназначена для нападения, а не для защиты.

«Замысел об установлении системы ПРО «Золотой купол» является сценарием космической ядерной войны...» — говорится в публикации.

До этого заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Российская Федерация не видит повода паниковать из-за стремления Соединенных Штатов создать систему противоракетной обороны «Золотой купол», однако хочет гарантировать свою безопасность. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что российские стратегические комплексы могут гарантированно прорывать любую противоракетную оборону.

Ранее стало известно, что Канада хочет присоединиться к «Золотому куполу» США.