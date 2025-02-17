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Кадыров назвал свой главный титул

Глава Чечни сказал, что для него достаточно быть Рамзаном Кадыровым
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему достаточно быть Рамзаном Кадыровым — это, по его словам, его главный титул. Видео опубликовано в Telegram-канале политика.

«Нет болезни, которую бы мне не приписали. Написав официальное заявление, ушел в отпуск. Европейские, американские газеты писали уже 18 дней не видно, уже все», — сказал он на совещании.

Кадыров отметил, что его избрал народ республики.

«Я — Рамзан Кадыров и по жизни считал этот титул самым высоким. Мне никогда не приходило в голову, что я глава, мне достаточно того, что я Рамзан Кадыров», — отметил он.

До этого в Чечне назвали вбросами от недоброжелателей информацию о том, что глава республики Рамзан Кадыров после новогодних выходных якобы пропал из публичного пространства и не появляется на официальных мероприятиях. Министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что к подобному в республике уже привыкли, и подчеркнул, что Кадыров с 13 января находится в отпуске, но при этом продолжает работать. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин объявил благодарность дочери Кадырова.

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