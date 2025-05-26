ЕС отказался проводить консультации с Россией по спору о регулировании

Постпред Платонов: ЕС отказался проводить консультации с Россией по спору о CBAM

Евросоюз отказался проводить консультации с Россией во Всемирной торговой организации (ВТО) по спору о механизме трансграничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), который Россия инициировала 19 мая. Об этом РИА Новости заявил постпред РФ при ВТО Николай Платонов.

«ЕС отказался проводить с нами консультации по данному вопросу», — подчеркнул дипломат.

19 мая российская сторона инициировала спор во Всемирной торговой организации (ВТО) против ЕС по механизму трансграничного углеродного регулирования. По мнению Москвы, данные меры несовместимы с обязательствами Евросоюза по различным положениям Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года, а также еще ряду соглашений.

По утверждению российской стороны, CBAM предусматривает дополнительные сборы на импорт в ЕС товаров из третьих стран, что существенно ограничивает доступ на европейский рынок. Отмечается, что ЕС использует этот механизм, чтобы переложить свои экономические проблемы на другие страны.

Ранее ВТО понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году из-за пошлин.