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ВТО понизила прогноз роста мирового ВВП в 2025 году из-за пошлин

ВТО снизила прогноз роста мирового ВВП с 2,8% до 2,2% из-за торговых пошлин
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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Всемирная торговая организация (ВТО) ухудшила прогноз роста мирового ВВП на 2025 год до 2,2% — на 0,6 п.п. ниже предыдущих ожиданий. Основной причиной стали новые торговые пошлины и нестабильность в международной политике, говорится в докладе ВТО «Перспективы и статистика мировой торговли».

Первоначальный прогноз предполагал рост экономики на 2,8% в 2025 году и 2,6% в 2026-м. Однако введение протекционистских мер, включая тарифы, и усиление геополитических рисков вынудили организацию скорректировать оценки. К 2026 году ожидается замедление до 2,4%, что ниже средних показателей последних лет.

«Новые пошлины и торговая неопределенность снижают глобальное производство. Это отразится как на развитых, так и на развивающихся экономиках», — указано в докладе.

16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что его страна получает рекордные суммы денег благодаря ранее введенным импортным пошлинам.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Пекин в ответ начал повышать антиамериканские пошлины. В итоге США подняли тарифы против Китая до 145%, а Китай довел пошлины против Штатов до 125%.

Ранее Трамп пригрозил ввести пошлины на неожиданный товар.

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