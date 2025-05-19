Россия инициирует спор в ВТО против Евросоюза

Россия направила запрос о проведении консультаций с Евросоюзом (ЕС) по вопросу пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ) ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

В ведомстве указали, что данный шаг сделан в соответствии с четвертой статьей Договоренности Всемирной торговой организации (ВТО) о правилах и процедурах разрешения споров. В Минэке отметили, что это первый этап формальной процедуры урегулирования разногласий в рамках ВТО.

По утверждению российской стороны, ПКУМ предусматривает дополнительные сборы на импорт в ЕС товаров из третьих стран, что существенно ограничивает доступ на европейский рынок. Отмечается, что ЕС использует этот механизм, чтобы переложить свои экономические проблемы на другие страны.

В апреле Всемирная торговая организация ухудшила прогноз роста мирового валового внутреннего продукта на 2025 год до 2,2% — на 0,6 процентных пункта ниже предыдущих ожиданий. Основной причиной стали новые торговые пошлины и нестабильность в международной политике. Первоначальный прогноз предполагал рост экономики на 2,8% в 2025 году и 2,6% в 2026-м.

Ранее Международный валютный фонд назвал старение населения угрозой развитию Европы.