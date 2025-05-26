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Эстония испугалась возможной эскалации в Балтийском море

Telegraph: Эстония опасается эскалации в Балтийском море из-за российских судов
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Александр Гальперин/РИА Новости

Власти Эстонии опасаются усиления присутствия РФ в Балтийском море после того, как эстонские Военно-морские силы (ВМС) не сумели задержать в Финском заливе гражданское судно Jaguar с российским грузом. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на слова премьер-министра Литвы Гинтаутаса Палуцкаса.

«Риск серьезной эскалации растет с каждым шагом», — сказал он.

14 мая стало известно, что в нейтральных водах Финского залива авиация НАТО и ВМС Эстонии предприняли попытку досмотра танкера Jaguar, направлявшегося в порт Приморск под флагом Габона. Военные требовали изменить курс и дважды пытались десантироваться с вертолета на борт судна. После приближения к месту инцидента российского истребителя Су-35 попытки перехвата Jaguar прекратились.

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал ситуацию еще одним примером актов пиратства, совершаемых Западом. По его словам, угрозы со стороны НАТО стремительно нарастают. Североатлантический альянс усиливает военно-морское присутствие на Балтике, а также усиливает боевой и разведывательный потенциал в регионе, добавил Патрушев.

Ранее Захарова заявила, что РФ готова ответить на провокации НАТО в Балтийском море.

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