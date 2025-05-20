Захарова заявила, что РФ готова ответить на провокации НАТО в Балтийском море

Захарова: РФ ответит на действия со стороны кораблей НАТО в Балтийском море

Российская сторона будет отслеживать ситуацию в акватории Балтийского моря и при необходимости реагировать на провокации со стороны стран-членов НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, передает «Интерфакс».

Так дипломат прокомментировала инцидент с судном Jaguar, следовавшим под флагом Габона в порт РФ, который пытались захватить в нейтральных водах ВМС Эстонии при поддержке армии НАТО.

«Провокационные действия НАТО на Балтике в нарушение международного права получили вразумительную оценку со стороны мирового сообщества», — заявила она.

По словам Захаровой, Россия будет готова ответить на действия стран альянса в том случае, если их действия будут создавать риски для интересов страны и безопасности судоходства. Дипломат подчеркнула, что НАТО активно действует против свободы морского судоходства. Она допустила, что в будущем действия государств-членов НАТО могут перерасти в «пиратство».

16 мая военно-морские силы Эстонии вместе с авиацией НАТО попытались задержать в международных водах танкер Jaguar, направлявшийся в российский порт. Западные военные пытались брать судно на таран и высадиться на него с вертолета. Jaguar смог уйти от преследования после того, как ему на выручку пришел российский боевой самолет.

Ранее в Эстонии заявили о росте угроз для страны после завершения конфликта на Украине.