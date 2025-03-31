В Швейцарии открыли дело против воюющих на стороне Украины наемников

В Швейцарии военная юстиция открыла дело против 14 швейцарских наемников в ВСУ

В Швейцарии ведут расследование в отношении 14 предполагаемых швейцарских наемников, служащих в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Швейцарской военной юстиции Флориан Мензи.

«В настоящее время военная юстиция ведет 14 производств по подозрению в прохождении иностранной военной службы на Украине», — сказал он.

Мензи также заявил, что военная юстиция не начала расследование в связи с уничтожением швейцарского наемника в Курской области.

Как сообщалось, речь идет о 25-летнем гражданине Швейцарии, который принимал участие в боевых действиях в составе иностранного легиона ВСУ. Молодой человек, выросший в кантоне Во, был ликвидирован в конце декабря 2024 года в ходе столкновений с российской армией в Курской области. Министерство иностранных дел Швейцарии подтвердило эту информацию 12 февраля.

В Швейцарии запрещено становиться наемниками в вооруженных силах других стран. Нарушителям грозит штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.

До этого американская газета The Wall Street Journal написала, что воюющие на стороне Вооруженных сил Украины иностранные наемники в случае урегулирования конфликта в республике рассматривают возможность продолжить свою деятельность в Израиле.

Ранее было названо число наемников ВСУ, осужденных за вторжение в Курскую область.