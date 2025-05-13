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Журналист из Нидерландов заявил о превращении Украины в колонию

Имминк: Украина отдала Западу ресурсы и сельское хозяйство и стала колонией
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Jose Luis Magana/AP

Нидерландский журналист Виллиам Имминк заявил, что Украина отдала Западу ресурсы и сельское хозяйство и стала фактически колонией. Такое мнение он выразил в эфире подкаста Forum Insight, передает ТАСС.

«Сельское хозяйство, черноземы, ископаемые ресурсы Украины — все оказалось продано Западу. Украина стала колонией, хотя ее народ не выбирал этого», — заявил он.

Имминк провел детство в Казахстане, свободно говорит по-русски. С 2018 года публицист жил в Удмуртии, где собирал материалы для книги, описывая повседневную жизнь россиян. 9 мая 2025 года он презентовал свою книгу «Кремлевская пропаганда».

До этого лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что сделкой по ресурсам с США президент Владимир Зеленский фактически объявляет Украину колонией.

Политик указал, что в настоящее время у украинского президента нет ресурсов продолжать конфликт с Россией, поэтому он предпринимает попытки получить американскую помощь, и ему все равно, какие условия Вашингтон прописал в сделке.

Ранее в Киеве сравнили требования Трампа с разделом африканских колоний.

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